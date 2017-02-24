南投縣環保戲劇競賽 開始報名了

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南投縣環保戲劇競賽初賽開跑，即日起至4月26日受理報名，歡迎各界組隊參加，有機會獲得最高獎金10萬元！

環保局表示，今年戲劇競賽主題與往年略有不同，以循環經濟、清淨空氣、無塑海洋及關懷大地等4大主軸，希望透過戲劇表演，散播對環境關懷的種子，維護健康永續的生活環境。

環保戲劇競賽分為地方初賽、區域複賽及全國決賽3階段。南投縣初賽採書面劇本審查，及表演評審兩階段；劇本審查階段選出10組劇本，參加表演評審，同時給予5000元補助。

表演評審選出前2名，代表南投縣參加中區複賽，晉級中區複賽隊伍，環保署每隊補助1萬2000元，各區將選出3隊，參加全國選拔賽。

環保局歡迎南投縣鄉親，揪團組隊展現創意，報名表、劇本及參賽者切結書，請寄送環保局收發室（南投市中興路660號C棟2樓），相關問題可洽詢張小姐049-2237530分機1307。

(中時)