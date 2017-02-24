馬公市區6處交通號誌路口 將變更延長管制運作

澎湖縣馬公市區6處交通號誌路口將變更延長管制運作警察局籲請民眾行經該路口注意配合遵守。

有鑑於澎湖縣105年交通事故均發生於馬公市區，警察局為改善市區交通，期降低事故發生率，特將明遠忠孝、明遠信義、信義自立、陽明信義、文光三多及文光四維等6處路口，將於原上、下班及上、下學時段開起號誌管制運作，變更延長為每日7時至22時。

為確保該六處路口行車安全，警察局自21日起已將該6處交通號誌路口變更延長為每日7時至22時，其餘時段仍為閃光運作。閃光運作時段，幹道以閃黃燈，支道以閃紅燈，藉以區分幹（支）道路權，確保行車安全與秩序。

澎湖縣警察局籲請民眾行經上述路口，應依號誌管控停等、行進及遵守路權規定，切勿違規闖紅燈。於閃光運作期間，閃紅燈路口車輛應暫停再開，禮讓幹道車輛先行通過；閃黃燈路口車輛亦應減速慢行。另警察局於該6處號誌路口開啟運作初期，將派員加強執行交通疏導與執法勤務，以維交通順暢與人車安全。

(中時)