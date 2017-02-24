LPGA》本田泰國賽次輪暴雨停賽 曾雅妮打5洞標準桿

曾雅妮本田泰國賽次輪因雨只打5洞。(TLPGA提供資料照)

總獎金160萬美元的LPGA本田泰國賽，24日次輪進行至接近中午 下起暴雨，比賽被迫暫停，25日第三天上午7時進行補賽。首輪揮出73桿(+1)的曾雅妮，打5洞不賺不賠，以總桿+1暫居並列第43，龔怡萍只打2洞，以總桿+3並列第55。

次輪受到大雨干擾，還有6位領先組選手沒出發，世界第2地主女將艾莉雅與2015年冠軍韓將梁熙英，仍以總桿-6暫居領先。

2位美國選手柯兒與丹尼爾，次輪打1洞都抓到小鳥，升至與次輪未出發的韓國金世英、澳籍李敏姬、中國馮珊珊及美國奧圖兒，同以-5並列第3。

(中時電子報)