鴻夏合資設公司 搶攻健康醫療市場

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「日本經濟新聞」報導，夏普今天宣布，將與母公司鴻海集團設立合資公司重新整編健康醫療事業，除了要促進研發之外，也希望善用鴻海集團的販售通路，加速推展海外事業。

夏普母體與子公司所擁有的醫療相關機器等事業將移轉到新成立的公司，納入夏普與鴻海子公司Fabrigene Limited（簡稱FB公司）合資的公司旗下。合資公司由FB公司出資過半。

夏普表示，這樣的布局，主要是因為去年8月夏普新經營體制上路，希望在這體制之下，加強所有事業的合作與綜合力。1060224

(中央社)