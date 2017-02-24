台師大校長赴北京演講 大談迷失概念

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台灣師範大學校長張國恩近日受邀到北京大學演講，暢談翻轉教育。他談到，網路時代引發的「迷失概念」應受重視，避免學生迷失在錯誤訊息中。

張國恩表示，翻轉教育並非侷限在運用新科技教學，而是建立以學生為中心的教學架構，打破以教師自我立場為主的課程規劃。

他說，未來教師要更能掌握未來趨勢和產業發展，在課堂中卻不再是權威代表。但網路的大量資訊，也可能讓年輕一代誤以為網路可以解決所有問題，卻因取得錯誤資訊而迷失其中。

張國恩認為，未來學校要教會學生觀察與思考，透過跨領域創造自己的價值。台師大近來有許多作法，包括減少必修學分數，讓大學生回高職學習實作，以及取消雙二一退學制，廢除操行成績等。

他表示，大學不只是學習知識的地方，而是提供一個多元的環境，讓學生可以透過平台學習，並學會與人共同合作和生活。1060224

(中央社)