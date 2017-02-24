印尼班機門沒關好 起飛1.5小時才發現

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航空公司今天表示，載著192人、從中國大陸飛往峇里島的1架印尼客機，途中被迫返航，原因竟是機組人員在起飛1個半小時後才發現，其中1扇艙門並未適當關閉。

法新社報導，這是衝擊印尼航空公司的最新1起安全問題。印尼相當倚賴空中運輸工具，以聯通國內數千個島嶼，但相關安全紀錄卻非常糟糕，近年來已發生數起致命墜機事件。

發言人阿谷思（Agus Soedjono）表示，這架三佛齊航空公司（Sriwijaya Air）的波音737客機，在這次5小時航程經過1個半小時後，機上系統偵測到飛機前端1扇客艙門並未適當關閉。

他告訴法新社：「系統在起飛之前並未偵測到這項問題，但當飛機飛上空中，就偵測到了。」

這架班機返回起飛的大陸南部城市廣州，經過30分鐘的檢查後才重新起飛，前往度假名勝峇里島首府登巴薩（Denpasar）。（譯者：中央社廖禹揚）1060224

(中央社)