澎湖檢警憲聯手查獲賭博電玩

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澎湖地檢署指揮憲警蒐證，在馬公市區查獲一家遊藝場提供開分式賭博電玩，當場查扣近30台賭博電玩和賭資新台幣8萬元，顏姓負責人依法送辦。

澎湖地檢署檢察官吳巡龍發現馬公市區某間遊藝場，疑似有經營賭博電玩情事，指揮馬公分局與澎湖憲兵隊展開蒐證，在時機成熟時向法院聲請搜索票依法執行搜索，當場查扣開分式賭博電玩機台「野蠻遊戲」等16台、投幣式賭博電玩「超悟空」等19台、計分卡、代幣、洗幣機與賭資近8萬元，並帶回員工與賭客多人，依法裁處送辦。

澎湖地檢署呼籲，沈迷賭博浪費時間又違法傷財，更容易傾家蕩產，切勿貪圖非分之財，害人害己。1060224

(中央社)