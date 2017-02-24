鹽水分隊獲贈泡沫滅火器 增進救災實力
御翔順股份有限公司24日捐贈一台移動式泡沫產生器滅火設備，給予南市消防局第一大隊鹽水分隊，而該設備日前在新營資源回收場火警時，也發揮實戰績效，泡沫產生器不僅增加基層消防分隊救災能力，也充分保障民眾安全。
御翔順為消防設備製造企業，該部移動式泡沫滅火器價值67萬，且為正港MIT台灣製造，御翔順對滅火系統的研究開發、設計、提供及製造所生產的產品，都獲得UL、CE等多項安規認證。
24日由御翔順董事長王文煌，親自將移動式泡沫滅火裝置，捐贈給南市消防局，並由消防局副局長楊宗林、第一大隊大隊長丁春能等代表受贈。
移動式泡沫產生器配置在鹽水消防分隊，日前在新營資源回收場火警時，也充份發揮其效用，對於火載量大、面積廣的場所，能機動且迅速壓制滅火。
(中時)
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