合歡山路段夜間易降雪結冰 預警性封閉

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寒流來襲，合歡山區溫度下降，台14甲線昆陽至合歡山遊客中心路段，因路面易降雪結冰，公路總局將於24日晚間9時起，至25日上午7時，從翠峰到大禹嶺路段，實施預警性封閉；翌日視天候及道路狀況後，再決定開放通行，或限加掛雪鏈車輛通行。

公路總局提醒用路人，雪季期間山區路況難以掌握，如非必要，請勿進入山區道路，並請隨時注意公路資訊看板CMS，所提供最新交通管制、防災資訊，及收聽警廣路況廣播。

(中時)