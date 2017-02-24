鄭州零下3度特訓 名堂哥吳松蔚不怕低溫

義大「名堂哥」吳松蔚第二節4記三分球拿14分單節個人雙新高。(大專體總提供)

年後沒得閒，義守大學受邀至中國大陸河南鄭州打邀請賽，和中國大陸大學聯賽CUBA前4名球隊交手，拿下亞軍歸國，經過鄭州「零下3度」的考驗，24日台北氣溫驟降對義守不成影響，94比57擊敗醒吾。

度過開賽撞牆期，義守大學次節靠射手吳松蔚吹起反攻號角，打出32比6逆轉攻勢，徐征順10分、8籃板和11分的徐浩鈞，聯手台北降溫但不影響手感的吳松蔚，19分、2籃板的他說，「鄭州超冷的，大概零下3度。」義守收下第8勝，再一勝8強目標應沒問題。

義大徐鉦順被教練謝玉娟點名進步最多。(大專體總提供)

義守大學2月前往中國鄭州8天7夜打邀請賽，與中國CUBA聯賽前4強隊過招，帶著第2名佳績返台。謝玉娟認為此行全隊都頗有收穫，其中徐征順進步最多，謝玉娟也觀察到，中國球隊球風有也有些變化。

「先前中國球隊就是對抗性強，但速度還好，此行會發現兩岸球風風格越發相近，他們速度也變快了。」能與中國大學隊交手，謝玉娟認為對義守是難得機會，「大家適應非常好，對抗性也增加，球隊很多人都有進步。」

(中時電子報)