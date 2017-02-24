鄭州零下3度特訓 名堂哥吳松蔚不怕低溫
年後沒得閒，義守大學受邀至中國大陸河南鄭州打邀請賽，和中國大陸大學聯賽CUBA前4名球隊交手，拿下亞軍歸國，經過鄭州「零下3度」的考驗，24日台北氣溫驟降對義守不成影響，94比57擊敗醒吾。
度過開賽撞牆期，義守大學次節靠射手吳松蔚吹起反攻號角，打出32比6逆轉攻勢，徐征順10分、8籃板和11分的徐浩鈞，聯手台北降溫但不影響手感的吳松蔚，19分、2籃板的他說，「鄭州超冷的，大概零下3度。」義守收下第8勝，再一勝8強目標應沒問題。
義守大學2月前往中國鄭州8天7夜打邀請賽，與中國CUBA聯賽前4強隊過招，帶著第2名佳績返台。謝玉娟認為此行全隊都頗有收穫，其中徐征順進步最多，謝玉娟也觀察到，中國球隊球風有也有些變化。
「先前中國球隊就是對抗性強，但速度還好，此行會發現兩岸球風風格越發相近，他們速度也變快了。」能與中國大學隊交手，謝玉娟認為對義守是難得機會，「大家適應非常好，對抗性也增加，球隊很多人都有進步。」
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。