羨慕辛龍 劉以豪接棒爆「2015年中獎」

談到辛龍，劉以豪口誤稱自己「2015年中獎」。（圖／中時資料照片；盧禕祺攝）

辛龍昨(23日)在吳宗憲爆料下，認了2年前樂透爽中1.2億，成為今(24日)娛樂新聞熱議話題，稍早劉以豪、李千娜現身三立新劇記者會，都對此超羨慕、不可置信，劉以豪之後脫口：「希望『2015年』中獎！」口誤說成2年前，李千娜則秒虧：「露餡了喔？」

據《自由時報》報導，聽聞辛龍中大獎的消息，讓劉以豪直呼羨慕，稱讚辛龍人生「幸福又幸運」，被問若中獎要拿來作什麼，李千娜說會全數拿去買房，讓家人有新家住，劉以豪則說「要買山買水買遊艇」，並「預言」2015年會中獎，口誤自爆兩年前成富翁，被眾人狂虧，他才解釋笑說：「是在平行時空啦！」只能藝人們也個個有發財夢，有夢最美。

(中時電子報)