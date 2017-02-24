金門金寧半馬路跑，穿越古寧頭戰地

沿途將通過「北山古洋樓」等國共戰地遺址。（李金生攝）

金寧鄉半馬路跑通過的景點之一「古寧頭」無名英雄牌坊。（李金生攝）

慈堤也是沿線通過的景點之一，對岸廈門近在眼前。（李金生攝）

1351名參加的選手可獲精美路跑紀念牌。（李金生攝）

主辦單位預估金寧鄉路跑可創造1040萬元的消費力。（李金生攝）

「2017魅力金門-金寧觀光半程馬拉松路跑」3月5日清晨7時鳴槍起跑。（李金生攝），

最具戰地情調的「2017魅力金門-金寧觀光半程馬拉松路跑」3月5日清晨7時鳴槍起跑，沿途通過慈堤、北山洋樓與和平公園等國共戰役遺址，以及南山、北山傳統聚落，兩岸和外籍跑者1351人將一起在曾經硝煙四起，兩旁麥田泛綠的道路一較高下。

這項由金寧鄉公所、金門縣觀光協會共同主辦的路跑活動，共有大陸102人、臺灣991人、國外人士22人及金門當地跑者236人報名參加，為國際馬拉松暨路跑協會(AIMS)認證的正式比賽，包括路線丈量、比賽規則和半馬證書，均符合國際標準。

主辦單位期待通過主題式路跑的展開，將具休閒旅遊內涵的半馬路跑落實在鄉間美景，吸引各地以自由行為主，消費力高的遊客來到，帶動地區新一波的旅遊和消費熱況，並擴大行銷「金廈生活圈」，實現「兩岸一家親」的願景。

活動分成21.097公里、10公里2組，上午7時自金寧鄉公所廣場鳴槍出發，沿途經過金門大學、慈堤、南山、北山聚落和北山古洋樓、和平紀念公園。

前700名報名參加的選手，可獲金門縣工策會提供的300元消費券，可於活動期間（3月4日至3月20日）持消費券至金寧鄉各消費場所、賣店、個人零售點消費，包含民宿業、特產業、租車業、餐飲業等（不含連鎖超商及連鎖賣場）購買，預估可創造1040萬元的消費力，帶給當地店家可觀商機。

(中時)