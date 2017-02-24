金門金寧半馬路跑 穿越古寧頭戰地
最具戰地情調的「2017魅力金門-金寧觀光半程馬拉松路跑」3月5日清晨7時鳴槍起跑，沿途通過慈堤、北山洋樓與和平公園等國共戰役遺址，以及南山、北山傳統聚落，兩岸和外籍跑者1351人將一起在曾經硝煙四起，兩旁麥田泛綠的道路一較高下。
這項由金寧鄉公所、金門縣觀光協會共同主辦的路跑活動，共有大陸102人、臺灣991人、國外人士22人及金門當地跑者236人報名參加，為國際馬拉松暨路跑協會(AIMS)認證的正式比賽，包括路線丈量、比賽規則和半馬證書，均符合國際標準。
主辦單位期待通過主題式路跑的展開，將具休閒旅遊內涵的半馬路跑落實在鄉間美景，吸引各地以自由行為主，消費力高的遊客來到，帶動地區新一波的旅遊和消費熱況，並擴大行銷「金廈生活圈」，實現「兩岸一家親」的願景。
活動分成21.097公里、10公里2組，上午7時自金寧鄉公所廣場鳴槍出發，沿途經過金門大學、慈堤、南山、北山聚落和北山古洋樓、和平紀念公園。
前700名報名參加的選手，可獲金門縣工策會提供的300元消費券，可於活動期間（3月4日至3月20日）持消費券至金寧鄉各消費場所、賣店、個人零售點消費，包含民宿業、特產業、租車業、餐飲業等（不含連鎖超商及連鎖賣場）購買，預估可創造1040萬元的消費力，帶給當地店家可觀商機。
(中時)
關鍵字：路跑、金寧觀光半程馬拉松路跑、北山、金門、古寧頭戰地
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