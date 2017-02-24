黃奇帆楊雄 轉任陸全國人大財委副主委

中國大陸全國人大常委會今天發布6名委員會副主任委員人事案，前重慶市長黃奇帆、前上海市長楊雄等4人出任全國人大財政經濟委員會副主委。

新華社報導，中國大陸第12屆全國人大常委會第26次會議下午表決任命，杜德印為民族委員會副主任委員，黃奇帆、朱小丹、楊雄、劉昆為財政經濟委員會副主任委員，黃龍雲為華僑委員會副主任委員。

有外媒先前報導，黃奇帆在卸任重慶市長後，是出任中國大陸國務院秘書長的「最熱門人選」。但全國人大今天發布的消息，則讓這一報導形同破局。

除黃奇帆、楊雄外，杜德印為前北京市人大常委會主任；朱小丹為前廣東省長；劉昆為現任全國人大常委會預算工作委員會主任；黃龍雲為前廣東省人大常委會主任。1060224

(中央社)