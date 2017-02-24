陸H7N9延燒 近11天35例7死

中國大陸H7N9流感疫情延燒，據官方數據，過去11天，中國大陸累計通報35例H7N9病例，有7人死亡。病例及死亡人數雖較前期減少，但專家警告近期仍可能出現零星病例。

中新網報導，中國大陸國家衛生和計劃生育委員會今天表示，與往年相比，今年中國大陸的H7N9疫情來得早，病例數增加。

據官方統計，2月13日至23日，中國大陸累計通報35例H7N9病例，其中死亡7人。相較之下，2月6日至12日，中國大陸通報69例H7N9病例，有8人死亡。

中國大陸國家衛計委說，前期疫情快速上升的態勢已得到「有效遏制」，H7N9疫情趨於穩定。

但專家指出，H7N9疫情仍活躍，病毒傳播途徑仍是由禽鳥到人類，接觸被感染的禽鳥或暴露在活禽市場是人類感染的重要危險因素。專家預測，中國大陸近期可能會持續出現H7N9散發病例。

中國大陸國務院常務會議22日開會，研究部署H7N9疫情防控工作。會議要求疫情資訊公開透明及時發布，強化疫情源頭控制，做好監測預警和病例救治，推行「規模養殖、集中屠宰、冷鏈運輸、冰鮮上市」新模式。

中國大陸國家衛計委、農業部、工商總局、食品藥品監管總局則將印發通知，要求各地強化活禽調運和養殖場監管，嚴格執行活禽市場休市、消毒、檢疫等制度。1060224

(中央社)