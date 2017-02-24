李登輝翠山莊占鄰地判拆屋還地 網友叫好：搬回去日本啦
前總統李登輝居住的北市外雙溪「翠山莊」別墅，產權為孫女李坤儀所有，遭鄰居控告違法侵占6.7坪土地做為車庫等建物，高等法院今天判決李坤儀需拆屋還地，把使用權還給地主。消息傳出，網友一片叫好：「拆得好！」「水喔！」
李登輝所佔的鄰地僅6.7坪，有網友嘆：「堂堂總統侵佔別人土地，真是太難看了！」「難看呀！怎沒私下和解？一點點地還人家，要不然就買下，搞得如此不堪，可嘆！」
還有網友酸說：「搬回去日本啦」「讓人心情變好的新聞。」「阿輝還活著？」「怎麼這麼鴨霸！x！」「蒼天有眼」「一定又是馬英九害的吧？」「小英會挺他的，一堆綠蛆會挺他的。」「這個法官欠司法改革啦！」
(中時電子報)
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