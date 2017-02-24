捨棄廣告業20年資歷 為食安投入餐飲
從事廣告業20餘年的李汶潔，有感於食安問題層出不窮，為讓家人吃的健康，先是投入香草種植、走進廚房，進而辭去工作移居花蓮，從事健康料理餐廳，為了讓每一口都營養無負擔，從選材到料理堅持自己來，雖然辛勞程度不比過去輕鬆，她直說，健康無價。
美術設計出身的李汶潔，在平面廣告業翻滾多年，早已習慣日夜顛倒的作息，直到女兒出生後，開始關注孩子吃進去的食物到底來自哪裡，對料理富有興趣的她開始走進廚房，家人要吃下肚的，全由她一手打點，此外她也投入香草培育，為料理健康再加分。
3年前毅然決然辭了工作，一家人連同20多種香草植物舉家搬來花蓮。她說，看上花蓮的好山、好水、好空氣，又是有機作物最大耕地，不光是飲食上的調整，回歸正常的生活作息也是一大誘因。
長期在廚房研發可口的食物，日久做出心得，也想分享給大眾，她在花蓮市區開了一間「真食原味舍」健康料理餐廳，從料理的採買、到製作，全由李汶潔一手包辦，清楚掌握原料來源，挑選有機無毒作物，她說，為了找尋合適料理，她跑遍花蓮各個角落，為要真實還原食材原味。
在她的店裡沒有料理包，只看得到細火熬煮的醬料、高湯，一開火動輒幾小時，費工的湯品還可花上一天多時間，店裡的義大利麵，也是手工揉擀壓製而成，轉戰餐飲業生活更忙碌，她笑說，每一份食材都秉持做給家人吃的標準，雖辛苦卻非常踏實。
(中時)
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