北韓官媒激烈抨擊中國卑鄙
北韓官方通訊社23日以「卑鄙的做法，低級的演算法」為題發表署名評論，不點名抨擊中國「肆無忌憚地採取非人道措施全面斷絕了涉及改善民生的（與朝鮮）對外貿易。
北韓朝中社罕見指責中國說，這一做法「實際上同敵對勢力要搞垮朝鮮制（北韓）度的陰謀大同小異。」這一「卑鄙做法」，就是「一個以大國自居的國家沒有政治主見，對美國隨波逐流。」。
《紐約時報》說，儘管這不是正式的政府聲明，但北韓的評論人士不會偏離政府的官方立場。文章稱中國為「口口聲聲標榜『友好鄰邦』的周邊國家」，指涉目標非常明確。
在這一署名文章發表的5天前，中國宣布到今年年底，暫停從北韓進口煤炭。中國稱該禁令是其實施聯合國制裁的行動的一部分。聯合國制裁意在結束北韓的核武器和彈道導彈計畫。
中國的禁令讓重傷北韓。據韓國政府估計，過去幾年，煤炭在北韓的出口中佔比近40%，並且幾乎所有煤炭都運到了中國。
紐時說，儘管北韓的「主體思想」強調該國的自立，但實際上，該國90%的對外貿易依靠中國。
這導致韓國和美國的官員主張，北京應該用自己的經濟影響力逼迫朝鮮停止武器計畫。在推動實行日益嚴厲的制裁的同時，一些官員稱，因為北韓不斷進行核武器和彈道導彈試驗，北京對北韓政權的耐心正在消失。
北韓目前態度強硬，北韓宣稱，他們以為「只要切斷小小資金的來路，便會使朝鮮（北韓）無法製作核武器與開發洲際彈道火箭」，這本身是「幼稚可笑的」。
(中時電子報)
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