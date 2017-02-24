中平村民冒寒風冷雨怒吼 拒廢棄物熔融爐進駐

銅鑼中平村民拒絕有毒廢棄物熔融爐進駐，今天下午有超過200名居民拉起白布條抗議，希望環評審查委員聽進居民的心聲。(江詩筑攝)

資源再生處理業者泓赫公司去年向環保局申請在銅鑼工業區設置廢棄物熔融爐，多次召開說明會都遭地方民眾反對，24日苗栗縣環保局召開環評委員會，中平村民得知環評委員將到場現勘，現場聚集超過200名人，頂個寒風冷雨拉上白布條抗議，要讓委員會知道民眾心聲，不希望業者毒留銅鑼。

中平村居民提出多點訴求，包括擔憂泓赫公司的廢棄物熔融爐設置在人口稠密區，恐影響大苗栗、銅鑼及公館地區的飲用水、農作物灌溉及空氣汙染。

邱徐永也質疑這次的審查會是黑箱作業，銅鑼其他村都有收到公文通知開會，偏偏在地的中平村卻近日才收到，且是以補發的方式，認為是明顯有目的突襲，有行政瑕疵。

對此，參與審查會的業者代表、泓赫公司資深工程師林宏銘卻說，他們也是近日才收到通知，對於村長及居民的質疑，應該去問郵差才對。

另外，邱徐永表示，環評審查會有20名代表須到場，其中代表中平村的只有2人，且還是收到水利會通知參加審查，他質疑這樣能夠代表全體村民的意見嗎？泓赫公司並未具體說明處理的廢棄物種類及方式，居民擔心有毒廢棄物進駐，業者應提出合法、合理的證明文件及證照，澄清居民的疑慮，在未取得村民共識前，建議政府應停止審查程序。

苗栗縣環保局指出，「泓赫資源再生處理廠環境影響說明書」專案小組現勘暨初審會議，經環評專案小組認為仍有多項相關事項須釐清及需要補充資料供審查判斷，暫時予以打回票。

環評會議指出，業者應與當地居民溝通，並詳實反映居民的意見，有關熔融爐製程的設備與效率、申請的廢棄物類別較多，進料、儲存、產出的處理與管控也應補充說明，而空氣汙染的防治、空汙檢測也未有詳細說明，收受的多屬有害廢棄物，應進行健康風險評估。

縣環保局長劉伯舒表示，環評審查過程依法公開公正審查、嚴格把關，並完備資訊公開及公眾參與程序、督促開發單位補充資訊以確實回應民眾疑慮，依程序審查嚴謹把關請民眾放心。

(中時)