桃農會代表參選人吳有義透過耆老行賄 落選還遭法辦

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桃園區農會會員代表參選人吳有義，涉嫌透過耆老吳長藤，以每票6000元代價行賄3名宗親，但仍吞敗落選，桃檢調接獲情資偵辦，3名會員坦承不諱，並繳回2.4萬元不法所得，但參選人和白手套矢口否認，分別以8萬元和30萬元交保，檢調呼籲民眾勇敢向買票說「不」，並踴躍檢舉賄選。

基層農會改選，第一階段會員代表上周日剛落幕，其中桃園區農會競爭激烈，初選以來賄聲賄影不斷，在農事小組長和會員代表選舉中，投出近7成7的高投票率。

桃檢調接獲情資，昨由桃園地檢署主任檢察官趙燕利、檢察官鄭朝光，指揮桃園市調查處、桃園警分局，傳訊55歲會員代表參選人吳有義，以及4名農會會員共5人。

52歲巫女、53歲和46歲吳男3名會員互不相識，都坦承透過75歲的宗親大老吳長藤，以每票6000元代價允諾支持吳有義，但吳有義和吳長藤都否認到底。

3名會員昨乖乖繳回不法所得共2.4萬元，桃檢調認為5人違反農會法投票行賄、收賄罪嫌重大，其中53歲的吳男還幫忙家人收錢，一併繳回後以1萬元交保，否認的吳有義8萬元交保、吳長藤30萬元交保。

桃檢接連查獲農會會員選舉買票卻落選，不但自己吃上官司，還連累宗親的案子，桃園地檢署強調將持續嚴查農漁會賄選情事，呼籲農漁民們摒棄賄選，勿心存僥倖、以身試法，也鼓勵民眾踴躍檢舉賄選，檢舉專線：0800-024099，傳真電話：(03)335-1078。

(中時)