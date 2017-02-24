來七星潭看夕陽？193環評報告遭秒退件

開發單位「日出說」引起全場哄堂大笑，圖為七星潭日出。（許家寧攝）

193縣道北段環評，環評委員到場會勘瓶頸路段。（許家寧攝）

民眾上演行動劇，模擬遊覽車因設計路幅狹窄，將造成會車危險。（許家寧攝）

開發單位回應報告自相矛盾，指遊客喜歡來七星潭看夕陽，更引起全場大笑。（許家寧攝）

反對193縣道拓寬的環保團體，至環評會場外聲援。（許家寧攝）

花蓮193縣道拓寬案，今再度就先前未通過的七星潭路段召開環評及現勘，開發單位評估蘇花改通車後車流不大，對環境衝擊小，被環團質疑「那幹嘛還拓寬？」隨即改口有很多遊客會到七星潭看夕陽，慘遭「打臉」花蓮哪來的夕陽？荒腔走板的報告，環委也秒速決議全案退回再審。

縣道193拓寬案北段開發計畫，去年底支持拓寬的縣議員何禮臺在議會強勢要求環保局長承諾「環評會通過」，引發未審先判疑慮，去年底6度闖關環評審查，仍被環委決議再議，昨日環評委員與開發單位至賞星廣場前、漁場街及民有街等爭議路段進行現勘。

幸福193聯盟、地球公民聯盟等環團也到場上演行動劇，拉出遊覽車大小布條，模擬漁場街大轉彎處路幅僅6.3米，道路設計「前寬後窄」，除了浪費7億公帑，不但自行車道會車危險，也無助紓解台九線車流，支持拓寬民眾則反譏「你又不是遊覽車司機？」

開發單位在綜合各方回應表示，縱使蘇花改通車，大概也只會移轉10%的車流到拓寬後的道路上，對交通衝擊有限。根據調查，觀光客到花蓮會直接先到飯店，不會先去看七星潭，引起台下民眾質疑「沒人，那幹嘛還拓寬？」不料卻回應遊客離開的時候會走193，到七星潭看夕陽最漂亮，引起全場大笑：「七星潭有夕陽喔！」、「你有沒有說錯啊？」

環委何鎮平希望開發單位拓寬路段應進行行車規劃、植樹計畫書以及與當地居民溝通；環評委員在不到5分鐘閉門討論後，主席劉瑩三宣布決議，要求開發單位應補正、備齊資料，全案退回在8月31前補件再議。

(中時)