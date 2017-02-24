白沙屯媽祖進香在即 警方宣布交管防扒竊
通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖南下北港徒步進香活動將在26日凌晨2點半出發，預計會有超過2萬人湧入，通霄警分局因應人潮擁擠，除了沿途宣導防扒竊外，台一線南下車道也自25日下午6點封閉至隔天上午6點，提醒用路人注意。
通霄警分局指出，進香隊伍預估26日12時離開苑裡鎮，預計於3月8日7時回鑾進入苑裡鎮，14時至通霄鎮通灣慈后宮駐駕，3月9日7時由通灣慈后宮起駕，下午1點半回宮安座，這次適逢228和平紀念日連續假期，除了人潮創新高，自小客車也有2000輛、大客車39輛，通苑地區恐有間歇性壅塞。
另外，媽祖回鑾日期為3月8、9日行經苑裡、通霄鎮市區時，實施「人車分流」管制措施，非必要車輛一律禁止進入市區，3月8日的北上車道封閉，南下車道實施調撥，北上車輛一律行駛調撥車道。
通霄警分局提醒，人潮一多「迷魂盜」、「扒手」常混入人群中伺機而動，竊賊作案過程極為短暫，眼神游移在旅客衣袋、提包、背包上，在人群中尋找目標，一旦選定就尾隨不放，趁人多擁擠時用手或胳膊觸摸試探，下手前會聲東擊西、佯裝好意等分散民眾注意力，得手後會把錢物轉遞給同夥儘快逃離現場。
另外提醒另一個行竊的時機是用餐，信徒在用餐時發現沒有拿食物或餐具，卻空手在人群中推擠流竄，八成就是扒手，呼籲民眾應隨時查看自身財物，避免被扒手盯上。
(中時)
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