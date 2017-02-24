樹湖社區櫻花季登場 3萬株櫻花齊開花

壽豐鄉樹湖社區近3萬株櫻花齊開花，也預告櫻花季正式登場。（張祈翻攝）

壽豐鄉樹湖社區近3萬株櫻花齊開花，也預告櫻花季正式登場。（張祈翻攝）

近3萬株櫻花齊開花，花蓮壽豐鄉樹湖社區櫻花季正式登場，樹湖愛鄉協進會理事長楊國卿說，今年櫻花受到暖冬影響，花期延後，預估228連假會是花開大出時刻，遊客前來賞花正是時候！

樹湖村早期是知名的豐田玉礦區，礦業沒落後，村莊人口外移，目前只居住300人，但保留了最天然的山林景致，楊國卿表示，在水保局農村再生計畫支持下，協進會成員自動自發為社區環境改善而努力，10多年前開始種植各式櫻花，修築安全的樹湖瀑布登山石階，並打造上山的停車場。

除了台灣山櫻花與八重櫻外，樹湖社區還有日本富士櫻與吉野櫻等，荖腦山區的櫻花步道則以五重瀑布與聖湖為引導路線，加強水保工法舖設塊石步道，並有維護遊客安全的步道欄杆與觀景平台等施設。

樹湖愛鄉協進會除積極打造櫻花山與步道外，也和民間農場業者合作營造特色景觀，因此除櫻花美景外，串聯荖山山邊路的綠色隧道、荖山五重瀑布與聖湖、以及山邊路旁的肖楠森林區等，山區的牡丹、杜鵑、桃花、李花、棋盤腳等則隨著季節更替接續呈現，讓樹湖社區一年四季都有花可以看。

楊國卿說，樹湖「櫻花山」要賣的就是大自然景觀，今年櫻花受到暖冬影響，櫻花在農曆春節過後開始綻放，為迎接櫻花季，協會共培育20餘名專業解說員，也在山邊路二號橋旁搭起休息站，提供寬敞停車空間與櫻花相關的手作產品，迎接遊客到來。

(中時)