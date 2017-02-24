拒檳桌遊 讓健康教育課程不再無趣

竹崎高中生馬禎晴（左三）、張宇唐（左二），以「戒檳之戰」桌遊，參加亞洲大學舉辦的拒菸拒檳桌遊設計競賽，榮獲高中「拒檳組」第二名。（高錦如攝）

除設計拒檳桌遊，也設計拒菸桌遊。（高錦如攝）

拒菸、拒檳桌遊，讓倡導健康觀念不再無趣。「戒檳之戰」是由嘉義縣竹崎高中高一生馬禎晴、張宇唐在指導老師邱馨慧及黃冠霖的指導下所研發、設計，在亞洲大學舉辦的拒菸拒檳桌遊設計競賽中，拿下高中「拒檳組」第二名。

指導老師黃冠霖表示，學生利用放學時間留校研發、設計，前後花近2個月時間完成這款桌遊。馬禎晴、張宇唐皆表示，他們在構想上花近兩禮拜時間，原先設定是偏複雜取向，但與指導老師討論後，以反向思考，朝容易上手的桌遊來設計。

黃冠霖說，嘉義縣吃檳榔的比例為全國前5名，為將健康觀念向下扎根，因此設計一款簡易又有趣的桌遊，只要會加減算法，小學生都能適用。

該款遊戲適合2人、4人玩，遊戲設定兩派人馬，一派扮演戒檳達人，一派是紅唇族，戒檳達人要努力使健康指數要達+30，紅脣族則因持續嚼檳榔使健康指數達-30，比看誰最先到達各自+30、-30的分數，即完成遊戲，當中可使用功能卡，加速獲勝率。

黃冠霖指出，卡牌上除有數字還有標語傳達健康的重要性，如戒檳達人手上持有+1(放學後，與好友打籃球鬥牛)，其指靠打籃球戒檳榔能讓身體健康，但離戒檳程度還有努力空間，因此只有+1，反之，紅唇族手上持有-1(紅唇黑牙，影響社交)，意指吃檳榔輕微的話會出現黑牙。

校長郭春松表示，預計利用經費發行這款桌遊，讓學生透過遊戲加強健康觀念，讓健康教育課程顯得活潑又有趣。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時)