啃老族吸毒暴斃 母哭訴「平常都很乖」

基隆市1名42歲的張姓啃老族，長期無業在家，並靠父母接濟，昨天凌晨3時許，張男與友人窩在房間裡拿出海洛因用針筒注射，結果昨天清晨友人起床時，發現張男全身冰冷暴斃躺在床上，趕緊通報119，急救2小時仍回天乏術。

警方指出，是轄區內的毒品人口，才剛出獄不久，豈料又吸毒致命，懷疑是低溫又注射毒品過量，導致心臟無法負荷致命。張母到警局製作筆錄痛哭失聲表示，兒子除了染上毒品陋習之外，平時其實都很乖。

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(中時)