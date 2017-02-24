台灣虎航獨立營運 3/1起更新官網網址

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華航去年全數買回欣丰虎航持有10%的台灣虎航股權後，台灣虎航已獨立營運。台灣虎航今天也宣布，3月1日起，網址更新，建立台灣虎航全新的品牌形象。

台灣虎航原本的網址是www.tigerair.com/tw/zh，3月1日起，更新為www.tigerairtw.com。

台灣虎航網站將在28日深夜11時30分至3月1日凌晨2時，暫停服務，進行系統切換，提醒旅客如有購票或有管理個人訂單需求，避開系統切換時段。

台灣虎航表示，全新的官網提供繁體中文、英文、日文、韓文及泰文服務，且依照各飛航地的特性，於官網上提供貼近當地的行銷話題及促銷活動。1060224

(中央社)