全國首例！雲林鵝場染禽流感 撲殺680隻種鵝

雲林縣動植物防疫所傍晚撲殺染禽種鵝，防疫人員撲殺完後將禽屍送化製廠焚化。（許素惠翻攝）

雲林爆發全國第一場鵝隻感染，位於斗南鎮石龜溪鵝場張姓飼主21日主動通報，指場內鵝隻下蛋量大減，可能感染禽流感，雲林縣動植物防疫所立即派員採樣，23日檢出H5陽性，傍晚進行預防性撲殺680隻種鵝，銷毀1838顆種蛋。

雲林今日撲殺了3場感染禽流感養禽場，其中兩場是紅羽土雞，都在麥寮。丁姓業主飼養場被列管8500隻，撲殺6040隻。另許姓業者飼場遭列管9500隻，撲殺9117隻，都檢出H5陽性，N亞型今天才會檢驗確定。

最受矚目的是斗南張姓飼主的鵝場，由於是要孵化幼鵝的種鵝，下蛋情形很重要。正常每隻幾乎每天都會下一顆蛋，但他發現近日鵝隻生蛋量大幅減少，21日趕緊向斗南鎮公所通報，已經養了2年的750隻種鵝被管制。

雲林動植物防疫所立即派員前往查看，發現鵝隻並沒有明顯死亡的情形，經採樣檢測，23日驗出H5陽性，傍晚進行預防性撲殺，共撲殺了680隻種鵝，銷毀1838顆種蛋，N亞型同樣明天才能檢驗出來。

雲林縣動植物疾病防疫所長廖培志指出，雲林截至目前，已驗出感染禽流感的養禽場共有25場，總共撲殺了25萬隻禽隻，雞鴨都有，昨日的種鵝是國內第一場鵝場，顯示疫情有擴散的可能。

(中時)