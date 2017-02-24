亂丟垃圾罰30萬 隱藏監視器揪凶手
亂丟垃圾，小心代價要30萬元！近期屏東林管處發現，墾丁地區不少林地內，被棄置瓶罐、垃圾袋，甚至家具與裝潢廢棄物等，上月單次清運垃圾量更達6公噸，因此管處將出動隱形監視器與高密度人員巡邏，一旦發現將祭出6至30萬元的重罰。
國境之南墾丁地區，因四季如春而成為國際著名觀光景點，全年不分寒暑遊客絡繹不絕，假日則吸引國內外觀光客造訪，也因此製造出大量垃圾，近日更發現國有林班地內，頻頻出現大量建築裝潢等廢棄物，破壞山林生態且不易清理，也讓來訪遊客觀感不佳。
屏東林管處恆春工作站表示，船帆石有遊客亂丟垃圾的情形，林管處清理原則為累積到一定的量會出動清除，至今幾乎每週出勤，但最惡劣的則是在鵝鑾鼻附近發現的大型家具、板模等裝潢廢棄物，不但地點零散且數量龐大，上月中旬更清出6公噸的垃圾量。
恆春工作站指出，雖墾丁林地道路四通八達且隱密，亂丟垃圾的行為也很隨機，但近期偷倒情形嚴重，除延續以往在熱點裝抓盜伐濫墾的隱藏式監視器外，還會增加數量，外加巡邏次數提高，民生家庭垃圾則會翻找是否有電費單等，具名字與地址相關資料，來追查亂丟垃圾者。
一旦查獲民眾在國有林地擅自棄置廢棄物或排放污染物，將依違反森林法，裁罰6至30萬元的罰鍰。
(中時)
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