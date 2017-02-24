育民工家推慶讚土地公壽誕成果展 邀銀髮族與師生互動
苗栗市育民工家校內擁有一座土地公廟，校方為感念土地公的庇佑，趁著土地公聖誕前，以辦喜事的心情，籌辦「慶讚土地公壽誕活動」，有祝壽典禮，也安排苗栗山城客家特色-客語朗誦「禮讚土地公- 伯公生」，同時還有一系列動態的教學成果展示，邀請附近長輩、校內師生等一起響應。
校內汽車科模擬汽車保養廠作業情境與動線，提供鄉親愛車「汽車健檢與基礎美容」，餐飲科師生則是共同製作敬拜物品，如壽桃、蛋糕、湯圓等，時尚科擔任親善大使，接待蒞校來賓與鄉親，幼保科協助引導及照顧銀髮長輩，資電科運用空拍機紀錄活動全程影像。
育民工家校長吳錦隆表示，土地公是民間信仰中最基層，但知名度最高、親合力最強的神，處處都有，透過「敬天地、禮神明-慶讚土地公壽誕」的活動，讓全體師生體驗與學會謙卑、學會尊重、學會尊敬大自然。
吳錦隆說，土地公的生日是農曆2月2日，今年適逢228彈性放假，因此提前邀請鄰里鄉親、銀髮長輩團隊及全體師生共同為校園內土地公慶生。
(中時)
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