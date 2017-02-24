中亞聯大、台大聯盟聚焦跨校共享

除推動產學合作、國際化等教學策略，因應少子化趨勢，各大專院校近幾年陸續結盟，並推行「跨校選課」等合作方針，成為大學博覽會另一焦點。此外，技職體系抬頭，配合教育部政策，多所科技大學今年成立專班、招收普通高中學生，盼培養學用合一的專業人才。

「繳交一校學費，享受二校資源！」亞洲大學與中國醫藥大學組成的「中亞聯大」，在大博會展串成一區，形成既合作又各自招攬學生的模式，其中，亞大更在展場中設置儀器、免費為考生及家長健檢，吸引許多人排隊檢查，而抱著娃娃餵奶的「奶爸」也是吸睛十足。

中亞聯大指出，中國醫大與亞大緊密合作，包括合聘師資、兩校學生跨校選課、校務行政網路化支援、課程規劃、推廣教育、學術研究、圖書儀器共享及師生友誼競賽等，受惠最大的就是學生。

除中亞聯大，另一焦點是由台大領軍台科大、台師大、虎尾科大、雲科大、台藝大、國北教大組成的「台大校際合作」區。台灣大學副校長張慶瑞表示，兩年前開始推動台大、台科大與台師大系統，只要進入其中一校，課程互選、學生所享福利完全一致，而為發展台大雲林校區，又與雲科大、虎尾科大組成雲林國立大學聯盟，盼服務中部學子、扎根雲林。

蔡長海表示，台灣高等教育的經營策略在轉變，且台灣的生源減少，如何走出去？光靠單一學校的力量很微薄，除台大組成聯盟作為最佳示範，中部地區也有由中國醫大、亞大、靜宜、東海、暨南大學與逢甲組成的6M+1，盼對未來高教發展有助益。

除校際聯盟、跨校選課等特色，今年參加大博會的科技大學也紛紛推出「專班」，瞄準普通高中學生進行招攬，以朝陽科大為例，特別設置「應用化學系普通高中生專班」，開放50個名額，未來課程著重有機特化、分析技術，並結合實用性的產品檢驗與實務應用開發，盼提升專業實務能力。

(中時)