大雅小麥文化節3／4登場 3米高麥雞吸睛

「金雞祈飛」小麥雞地景藝術由竹枝、稻梗及麥穗打造，象徵「五穀豐收好年冬，雞年快樂四季紅。」（王文吉攝）

大大幼兒園學童搶先到場賞麥浪。（王文吉攝）

大雅區寶興宮前麥田已轉黃。（王文吉攝）

大大幼兒園學童搶先到場賞麥浪。（王文吉攝）

大雅小麥文化節3月4日活動當天，開放親子手作麥穗昆蟲。（王文吉攝）

2017大雅小麥文化節將在3月4日登場，寶興宮旁麥田的「小麥雞」地景藝術、農機展示區均已佈展完成，吸引許多遊客到場搶先看，當天則將舉辦「麥可夢尋寶」、玩麥親子手作、麥田街頭藝人表演等活動，更有波斯菊花田與黃金麥浪可拍照留念，體驗農村生活。

大雅小麥文化節邁入第14年，3月4日上午9時將在大雅寶興宮前廣場舉辦，適逢雞年，大雅廚具特別贊助經費，委由曾獲台中市文創首獎的張樸勻老師，利用竹枝、稻梗及麥穗，打造高3公尺、寬4公尺、長5公尺的「金雞祈飛」小麥雞地景藝術，象徵「五穀豐收好年冬，雞年快樂四季紅。」

大雅區農會總幹事林國永表示，當天活動「麥可夢尋寶」模仿手機遊戲「寶可夢」，每逢整點現場會發放尋寶卡，民眾前往7個尋寶點，就可獲得精美小禮，現場另有玩麥親子手作，開放民眾體驗麥桿娃娃、麥穗昆蟲、鬥麥檯等，還邀街頭藝人到麥田表演。

林國永說，大雅小麥為種子等級，並非用於磨麵粉，栽種期為2期稻收割後，至隔年初春成熟轉黃；去年因寒害減產3分之1，今年栽種面積擴增20公頃，原估可收成近25萬公斤，不料又遇暖冬、少雨攪局，形成「短麥穗黃化」的假熟現象，預估今年又是欠收，但品質不變。

(中時)