四湖鄉整頓閒置公園，打造地方小燈會

四湖鄉公所整頓閒置公園，打造地方小燈會。（張朝欣攝）

雲林四湖鄉公所整理閒置多年的運動公園，設置15組花燈，打造專屬四湖鄉的小燈會，24日鄉長蘇國瓏化身導覽員為幼兒園學童解說花燈，15組花燈介紹鄉內人文與產業，是學校最好的課外教材，即日起展至4月6日。

2017台灣燈會在雲林，在好評不斷中於19日風光閉幕，但有許多沿海民眾沒有機會前往虎尾主燈區一覽燈會美景，因此四湖鄉公所特別向交通部觀光局爭取，將部分精彩的燈座移回四湖，讓民眾有機會就近欣賞。

今天上午10點，鄉長蘇國瓏化身導覽員，在運動公園為幼兒園學童導覽花燈「在南瓜仙子花燈車最前面的是花生功夫寶寶，後面是蒜頭功夫寶寶，南瓜、花生與蒜頭都是四湖的農特產」、「四湖是武術的故鄉，武術高手花燈顯示力與美」。

蘇國瓏表示，四湖小燈會即日起至4月6日、每天晚上6點至10點，在四湖運動公園展出15組花燈。另外，三條崙海清宮包公祖廟也打造1組造價250萬元花燈，包公以Q版公仔造型，在公堂上審問陳世美，訴說包公即使面對權貴，也一樣公正嚴明、鐵面無私。

(中時)