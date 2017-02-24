台師大校長北大演講 談翻轉教育

台師大校長張國恩24日到北京大學演講。(陳君碩攝)

台師大校長張國恩24日與北京大學校長林建華會面。(陳君碩攝)

台灣師範大學校長張國恩24日到北京大學演講，暢談教育鬆綁及創新理念，對於兩岸高等教育的比較，張國恩認為大陸在國際交流具優勢且市場大，台灣學風則相對自由開放、觀念創新；他強調兩岸交流，要秉持謙卑的心，尊重差異，也學習對方優點，才有助於拉近距離。

國立臺灣師範大學校長張國恩受北京大學邀請進行一場「21世紀高等教育兼論翻轉教育思維」的演講，在演講前，先與北京大學校長林建華會面。對於當前的網路科技時代，林建華指出，大學發展已經到了一定的規模，他憂心學校教育已經跟不上時代，甚至老師的教學已不符合社會的需求，所以現在所關心的不僅是學校的建設，而是教師的提升和學生學生的需求。

張國恩則指出，科技不代表創新教學，課程教學的革新，教師不再以本位主義，而大學的價值，絕對不再只是企業培訓人才的場所，而是一個促進學生統整學習、提供多元理解的環境。

「大學不該有退學制度;應該是一個天天有畫展、周周有音樂會的環境;大學應該幫助學生規劃世界足跡地圖」，張國恩認為，教育不該有太多限制，大學是人力資本的養成的場所、提供對真理的追求的環境，還是個提供全方位環境的平台因此首要考慮學生生涯輔導與職能探索之適性發展，建立以學生為中心的課程架構與教學設計，打破以教師自我立場為主的課程規劃方式，未來教師要更能掌握未來趨勢與產業發展需求之跨域整合。如此達到因材施教、適性學習。強調老師不再是權威代表，不能在有限的能力中限制學生的發展，更不要以為科技帶來的教育模式就是翻轉教育，而是要了解科技帶來的創新教學模式。

張國恩認為翻轉教育並非侷限在科技教學上，他也對學生談起網路時代所引發的「迷失概念」議題，他認為許多學生認為網路世界可以解決所有疑問，但卻可能取得錯誤訊息而讓學生迷失其中，他認為應該學會觀察，對於未來，也思考如何運用自己的專業知識，跨領域的運用才能創造自己的價值，他更強調meta- knowledge的重要性，因應科技帶來的創新教學模式，他鼓勵跨域與統整學習以促進多元理解。

面臨世界的競爭，張國恩認為大學不是企業管理化，本身要做到企業化管理，以提升競爭力，克服國家經濟成長率下降、高齡化社會，以及低就業人口的結構性因素等問題，維持高教品質增進全球移動力以發展國際化校園、運用數位科技於校務研究與教學活動、建立具多元價值與效率之校務經營文化。

張國恩分享師大許多做法，包括減少必修學分數與授課時數，以增加學生學習機會。與技術型高中合作「生活技能通識課程」，讓大學生回到高職去學習實作技術。也取消「雙二一退學制」，重視學生學習權利及回歸教師評量權；率先廢除「操行成績」，培養學生自律能力；率先設置「專責導師」，進行全方位學生輔導；率先設置「社團人專業領導培力學分學程」，專業學識課程搭配社團實務經營。

張國恩說，每個人都要尊重多元的校園價值，自由自治之校園文化，每個人不該有只要我不喜歡，你也不可以的想法。對於來自哈佛大學的留學生認為大學許多知識可以從互聯網得到，技術可以透過實習在企業中學習，大學存在的價值是不是只剩下提供文憑，張國恩則回應，大學不只是學習知識的地方，而是提供一個多元的環境，讓學生可以透過這個平台學習，並學會與人共同生活、合作。

(旺報)