水林鄉「射火馬」 申請列為無形文化資產
雲林水林鄉蕃薯厝順天宮媽祖廟，保存清朝舉人洪近其敬奉的「蕃珠厝庄朝天宮符印」等清朝古文物，24日成立媽祖文物館，結合「射火馬」等地方特殊文化活動，將向文化部申請「射火馬」列為無形文化資產。
順天宮創建於1668年，係由洪氏祖先前往大陸福建莆田湄洲朝天閣媽祖廟，恭請大媽（全國僅存最悠久的湄州站身媽祖），在蕃薯厝搭草廟祀奉，名為「朝天宮」。後來為了與北港朝天宮做區隔，請示媽祖後才改名為現今的順天宮。
廟方主委吳盈昌表示，廟方為永續保存蕃珠厝庄朝天宮符印、蕃薯寮媽大符印、明朝銅香爐、石雕古香爐、國寶級廟宇彩繪大師洪平順門神作品，特別成立媽祖文物館，並將針對「射火馬」宗教文化活動，向文化部申請列為無形文化資產。
吳盈昌說，「射火馬」據傳是清嘉慶年間開始流傳，用竹子與紙做成的紙馬，將沖天炮置於馬身，於元宵節媽祖出巡最後1天點燃施放，代表酬謝神恩、消災解厄。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。