水林鄉「射火馬」 申請列為無形文化資產

我要評比

蕃薯厝順天宮媽祖廟，將向文化部申請「射火馬」列為無形文化資產。（張朝欣攝）

雲林水林鄉蕃薯厝順天宮媽祖廟，保存清朝舉人洪近其敬奉的「蕃珠厝庄朝天宮符印」等清朝古文物，24日成立媽祖文物館，結合「射火馬」等地方特殊文化活動，將向文化部申請「射火馬」列為無形文化資產。

順天宮創建於1668年，係由洪氏祖先前往大陸福建莆田湄洲朝天閣媽祖廟，恭請大媽（全國僅存最悠久的湄州站身媽祖），在蕃薯厝搭草廟祀奉，名為「朝天宮」。後來為了與北港朝天宮做區隔，請示媽祖後才改名為現今的順天宮。

廟方主委吳盈昌表示，廟方為永續保存蕃珠厝庄朝天宮符印、蕃薯寮媽大符印、明朝銅香爐、石雕古香爐、國寶級廟宇彩繪大師洪平順門神作品，特別成立媽祖文物館，並將針對「射火馬」宗教文化活動，向文化部申請列為無形文化資產。

吳盈昌說，「射火馬」據傳是清嘉慶年間開始流傳，用竹子與紙做成的紙馬，將沖天炮置於馬身，於元宵節媽祖出巡最後1天點燃施放，代表酬謝神恩、消災解厄。

(中時)