眼鏡蛇首位女飛官陳品棻 目標挑戰阿帕契

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嘉義縣協同中學畢業校友陳品棻(右)，24日受校長俞繼光(左)邀請，返校分享求學心得。(高錦如攝)

畢業於美國維吉尼亞軍校的陸軍航空602旅中尉飛行官陳品棻，於去年11月完成AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機飛行訓練，成為陸軍第一位攻擊直升機女性飛官，今天回母校協同中學分享求學心得。

9年前從協同中學畢業的陳品棻，在求學時期嚮往飛行，高中選定目標，便朝飛行官邁進。

陳品棻於去年11月完成AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機飛行訓練，成為陸軍第一位攻擊直升機女性飛官。今天在演講時，學弟妹發問為何會選擇駕駛攻擊直升機？「我喜歡攻擊，不喜歡救護」陳品棻坦率地說，想與別人不一樣，較偏好攻擊、弒敵，不喜歡救災、運輸用的直升機。

陳品棻也勉勵學弟妹勇於追尋自己的夢想，並表示面對國際化社會，英文是必備基礎。她說，接下來計畫挑戰阿帕契攻擊直升機。

(中時)