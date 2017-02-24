眼鏡蛇首位女飛官陳品棻 目標挑戰阿帕契
畢業於美國維吉尼亞軍校的陸軍航空602旅中尉飛行官陳品棻，於去年11月完成AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機飛行訓練，成為陸軍第一位攻擊直升機女性飛官，今天回母校協同中學分享求學心得。
9年前從協同中學畢業的陳品棻，在求學時期嚮往飛行，高中選定目標，便朝飛行官邁進。
陳品棻於去年11月完成AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機飛行訓練，成為陸軍第一位攻擊直升機女性飛官。今天在演講時，學弟妹發問為何會選擇駕駛攻擊直升機？「我喜歡攻擊，不喜歡救護」陳品棻坦率地說，想與別人不一樣，較偏好攻擊、弒敵，不喜歡救災、運輸用的直升機。
陳品棻也勉勵學弟妹勇於追尋自己的夢想，並表示面對國際化社會，英文是必備基礎。她說，接下來計畫挑戰阿帕契攻擊直升機。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。