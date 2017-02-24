米勒《拾穗》4月登台！典藏藝術家社長簡秀枝 暢談今春大盛事

台北故宮博物院昨召開記者會，宣布《印象・左岸—奧塞美術館30週年大展》的好消息。(圖/簡秀枝提供)

不必舟車勞頓，69件包括梵谷、米勒、雷諾瓦、塞尚、莫內、高更、竇加、秀拉與德拉克洛瓦等藝術大師經典畫作，齊聚台北，民眾有福了。昨（23）日下午，台北故宮博物院喜氣洋洋，院長林正儀以及企業贊助代表，正式宣告這個好消息。

奧塞美術館是國際公認一線美術館，巧逢30週年紀念，又搭上法國與韓國建交130週年的交流展之便，在完成韓國首爾展覽之後，移駕來台，作為亞洲展覽的最後一站，分享台灣民眾。

這個展覧，名家巨作雲集，光保險金就超過4億歐元（即新台幣150億元），包括米勒《拾穗》、梵谷《午睡》、雷諾瓦《彈鋼琴少女》都來了，精彩可期，高度受各界期待。這是奧塞美術館繼1997、2008年後，第3度在台灣展出。

米勒《拾穗》真跡，即將來台與民眾會面(圖／時藝多媒體提供)

今年4月8日起，台灣觀眾不必遠赴法國，就能親臨奧塞，一覽19世紀藝術精粹，近距離欣賞經典大師之作。透過本次展覽，將忠實呈現19世紀重點藝術運動，包含浪漫主義與古典主義、學院派與寫實主義、印象派與自然主義、象徵主義與折衷主義，以及20世紀現代藝術之種種起源等，帶領觀眾漫步左岸，沉浸於奧塞美術館的美學世界。

位於法國巴黎塞納河左岸、與羅浮宮斜對的奧塞美術館，前身是奧塞火車站。1900年奧塞火車站，是當時第一座現代化火車站，1939年進入巴黎的鐵路取消，奧塞車站被迫關閉，中間經過許多波折，於1986年终於改建成奧塞美術館。

該館的館藏，係按照年代順序分類，定位介於羅浮宮（Louvre Museum)和法國現代藝術博物館龐畢度中心（Certre Pompidou)之間，主要收藏為1848年至1914年期間的「19世紀經典藝術作品」，每年訪客超過350萬名。

文生．梵谷，《午睡》，1889-1890(圖/時藝多媒體提供)

接掌故宮博物院近9個月，一向少話低調的林正儀院長，昨天一改往常沈默作風，喜形於色，滔滔細數左岸的歷史與典故，以及與法國藝術發展派別的關係。他特別提及即將於今年3月任滿9年退休的奥塞美術館長Guy Cogeval，他與台灣相當友好，在任內即希望促成雙邊的交流互惠展，去年520之後，更直接和林正儀院長表達強化交流善意。雖然Guy Cogeval卸任在即，也無法來台北參加這回開幕，但他為台灣留下的善意，也直接、間接成就了這次國際大展。

「台灣要爭取大展，越來越不容易，希望大家多珍惜。」林正儀道出實情，也語重心長。

跨越中國時報易主兩個時期的時報副社長張景為細數1997年奧塞美術館首度來台的黃金印象，創下百萬觀賞人次，造成旋風，讓主辦的時報集團真正賺到錢。歲月飛逝，時隔20年，人類、世局、文化舉世丕變。穿過時間長廊，大師作品依舊發光閃亮，藝術價值始終不朽。

「看到奧塞，要回味重賭，未過看，更不能錯失與曠世名作插身而過！」國內景氣欠佳，集團易主，在承辦國際藝術大展，爭取贊助款越來越不容易，時藝多媒體壓力沈重。

法國駐台北代表紀博偉愛藝成痴，他強調奧塞美術館不只是法國人的驕傲，也是台灣遊客到巴黎必訪聖地，一年奧塞美術館參訪人次達350萬人，是藏品精彩的明證。紀博偉不但呼籲大家一定要到故宮看展覽，如果還不過癮，繼續到巴黎參觀，加強交流。

中信金控集團是這回奧塞展覽在故宮的最大贊助功臣，金額大，決策快，為時勢的引進，打下強心針，居功厥偉。除了邀請金控VIP參觀外，也包含許多美育生根推廣活動，堪稱企業集團文化回饋的表率。

對國內藝術推廣一向不落人後的力晶集團執行長詹曼君肯定這次奧塞美術館在台展出的作品代表性，舉凡藝術派別都涵蓋在內，非常適合學術研究與教育推廣。力晶將遍灑藝術種子，除了培訓50位種子教師、100場教師研習營，還有招待1200名偏鄕學生到故宮現場參觀。

典藏很榮幸參與這回奧塞美術館30週年大展的畫冊編印製作，精裝展品大目録、導覽手冊，還是配合文化部「體驗藝術」推廣的小折頁，希望協助宣傳，落實美育生根。

特別感謝全球人壽「為善不求名」的善行義舉。該集團董事長彭騰德同意捐助專款，補貼昂貴的奧塞美術館圖文授權與印刷費用，成就了這回高品質的展覽目錄與藝術體驗折頁，彷彿對這項國際大型展覽活動的宣傳，發揮了臨門一腳的助力，功不可沒。

昨天的記者會，林正儀院長除了帶領大家鳴鐘，宣佈展覧倒數計時外，也提出從24日起10天，超值早鳥票250元（原價：350元）優惠，值得利用，大家共同享受藝術盛宴，讓故宮參訪熱潮再起，時藝集團引進國際展演的熱情與信心再現！

展覽資訊

展名：《印象・左岸—奧塞美術館30週年大展》

展期：2017年4月8日至2017年7月24日（每日9:00至17:00；最後進場時間為16:30）

展出地點：國立故宮博物院

票價：

早鳥票—250元（2月24日至3月5日）

預售票—280元（3月6日至4月7日）

展覽期間—350元（4月8日至7月24日）

(中時電子報)