永安兇殺案 嫌犯疑幻想老翁占用魚塭動手砍人

警方以這瓶辣椒水，順利將莊嫌拉下樓梯制伏。(林雅惠攝)

高市永安區今天上午發生一起兇殺案！領有小兒麻痺殘障手冊的48歲莊姓男子，幻想86歲林姓老翁想佔有他魚塭用地，便持開山刀朝林翁頭部砍4刀，老翁以右手檔刀幾乎斷指，經送醫縫合後無礙，莊男躲回家中，警方破門逮人最後以噴辣椒水將他制伏。

警方表示，莊男在永安區保安一路養殖石班魚，近幾月一再認為隔鄰魚塭的林姓老翁占有他的魚塭地，今天上午9時，趁林翁獨自巡魚塭時，涉嫌拿開山刀砍殺林翁頭部，林翁擋刀時，右手被砍得幾乎斷指。

附近民眾發現後，趕緊向岡山警分局永安分駐所報案，警方趕到保安一路案發地，緊急將林翁送往義大醫院，進行腦部撕裂傷及手指傷口縫合後，已無大礙，至於莊男案發後就跑回家中躲避，並將家門深鎖。

警方趕到永安區復興路莊男住處逮人，破門而入發現莊男拿刀站在2樓樓梯口，喊話不要靠近，員警擔心發生意外，雙方對峙許久，莊突然說想抽菸，員警機警丟一根菸在階梯上，趁莊男彎身撿菸時對他噴辣椒水，將他拉下樓順利逮捕。

鄰居表示，獨居的莊姓男子平日情緒還好，近日疑似因氣候變冷，精神也出現異狀，今天凌晨他就獨自騎機車在村莊內破獲車輛及敲打村民大門，讓里民深感困擾，莊現場與人爆發口角，並烙下話：誰欺負他就要報復，結果上午看見林翁，幻想老翁占有他魚塭地，即返家拿開山刀砍殺林翁。

警方偵訊後，依殺人未遂罪嫌將莊男移送橋頭地檢署偵辦。

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(中時)