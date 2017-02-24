悠遊書海 永平高中打造國際化圖書館
「嗨，下課一起去圖書館唷﹗」「當然要去呀，還要找其他同學一起呢﹗」現在永平高中校園中最夯的話題，就是一起去圖書館「旅行」，不但立即置身於希臘地中海式風情，更是閱讀世界最近的窗口。
有時學校圖書館給人的感受是較冷清和嚴肅的，通常不會是學生課餘時間選擇逗留的地方。永平高中希望能拉近學校圖書館與師生之間的距離，積極爭取新北市105學年度「深耕閱讀與空間改造實施計畫」經費，以「舒活，悅讀」為發想，打造出歐洲希臘藍白相間的明亮風格，呈現地中海式悠閒漫遊的氛圍。
全校師生能在繁忙的工作課業壓力下，能留白駐足於閱讀時間和休憩空間。甫完工後隨即受到師生們的喜愛，連附近的社區及校外人士也爭相一睹風采，享受最舒適的閱讀空間。
永平高中圖書館空間改造計畫主題，係以陽光、海岸、沙灘、花園等密不可分的地中海元素，再加上拱型和弧型的主題白牆，在粗糙的白灰泥牆上，營造休閒的窗扉與花園，設計出整體大面積的白牆藍頂色系，加上藍天碧海的延伸，浪漫的地中海風格，提供讀者一個輕鬆自在的閱讀環境，讓讀者不自覺地愛上圖書館，愛上閱讀。
校長劉淑芬說，「讓閱讀自然而然的成為學校學習生活中的一部份，並以燈塔的意象引領學生前行，希望圖書館的使用者，能在舒適的空間中，放慢腳步，時時歸零學習，為生活找到合適的步調與方向。」
永平高中圖書館開幕典禮，由教務處劉怡伶主任及圖書館蔡長蒼主任一同主持，特別邀請永平高中基金會林長勳董事長、永平高中家長會莊文如會長及地方士紳出席參與剪綵儀式，同時新北市中小學家長會長協會，也到場給予祝褔。
另外舉行圖書館命名活動，激發全校師生的創意，票選出最中意的名字，另外現場也舉辦圖書禮卷抽獎活動，讓各班參加觀禮的同學共襄盛舉，希望能將喜愛閱讀的種子散播給各班級學校的每個角落。
(中時)
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