多位半百歲村民爬上爬下 重建古時茅屋

這些年過半百的里德社區居民，用兒時蓋茅屋的記憶與技藝，純手工編綁固定樑柱與覆蓋茅草，打造當年滿布里德的特色茅屋。（里德社區發展協會提供）

這些年過半百的里德社區居民，用兒時蓋茅屋的記憶與技藝，純手工編綁固定樑柱與覆蓋茅草，打造當年滿布里德的特色茅屋。（里德社區發展協會提供）

這些年過半百的里德社區居民，用兒時蓋茅屋的記憶與技藝，純手工編綁固定樑柱與覆蓋茅草，打造當年滿布里德的特色茅屋。（里德社區發展協會提供）

74歲曾文雄也親自上陣，運用以往習得的綁茅草技術。（里德社區發展協會提供）

屏東滿州鄉里德社區，近期有不少年過半百的居民，爬上爬下搭建茅屋，連74歲耆老也加入，原來是去年9月莫蘭蒂颱風將原有茅屋完全摧毀，為重建他們的精神堡壘，全村動員且純手工打造，完工後的茅屋搭配綠油油的無毒菜園，映照著層疊山巒，讓里德飄散古意。

65歲的里德社區發展協會理事長宋仁宗說，45年前全里德社區居民都住在茅屋內，當時還是高中生的他也不例外，而茅屋的耗損快，每1、2年都須重新整修，這時全村人都會一起幫忙，他也在那時候累積不少「實戰經驗」。

發展至今里德只剩樓房，那時擔任巡守隊大隊長的宋仁宗，有「為何現今里德已失去應有的特色」的疑問，他建議重建代表團結意象與兒時回憶的茅屋，加上還記得綁茅草的手感，最後完工，茅屋還成為社區打擊樂團公演處，到假日則舉辦一家出一菜的聚餐活動。

不料，去年9月莫蘭蒂強颱襲來，把里德茅屋掃得片甲不留，里德社區居民說，為重現「吃飯配風吹沙，遇雨則漏水配湯」的有趣情景，在墾管處、屏南社大等協助下，全村動員原地重建茅屋，連不參加社區活動的耆老們也現身做經驗傳承，身體硬朗的74歲曾文雄，甚至還親自上陣，在2公尺高的屋頂上綁茅草。

現在，來里德社區生態旅遊的遊客也能到茅屋享用風味餐，感受沁涼的微風吹拂，聽著打擊樂與傳唱的里德之歌，放眼望去一片綠茵的山景，彷彿穿越時空回到50年前的里德。

(中時)