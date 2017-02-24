小野麗莎來嘉義與小花縣長相見歡

圖文：2017繽紛亞洲湖畔音樂會縣長張花冠在24日晚上與Bossa Nova天后小野麗莎在縣長官邸相見歡，縣長以婉約流暢的線條結合柔和溫暖的配色，繪出小野麗莎悠揚在湖畔怡然優雅的演唱情境，並親自將此幅畫作送給小野麗莎（余信賢攝）

圖文：2017繽紛亞洲湖畔音樂會縣長張花冠在24日晚上與Bossa Nova天后小野麗莎在縣長官邸相見歡，縣長以婉約流暢的線條結合柔和溫暖的配色，繪出小野麗莎悠揚在湖畔怡然優雅的演唱情境，並親自將此幅畫作送給小野麗莎（余信賢攝）

圖文：2017繽紛亞洲湖畔音樂會縣長張花冠在24日晚上與Bossa Nova天后小野麗莎在縣長官邸相見歡，縣長以婉約流暢的線條結合柔和溫暖的配色，繪出小野麗莎悠揚在湖畔怡然優雅的演唱情境，並親自將此幅畫作送給小野麗莎（余信賢攝）

圖文：2017繽紛亞洲湖畔音樂會縣長張花冠在24日晚上與Bossa Nova天后小野麗莎在縣長官邸相見歡，縣長以婉約流暢的線條結合柔和溫暖的配色，繪出小野麗莎悠揚在湖畔怡然優雅的演唱情境，並親自將此幅畫作送給小野麗莎（余信賢攝）

圖文：2017繽紛亞洲湖畔音樂會縣長張花冠在24日晚上與Bossa Nova天后小野麗莎在縣長官邸相見歡，縣長以婉約流暢的線條結合柔和溫暖的配色，繪出小野麗莎悠揚在湖畔怡然優雅的演唱情境，並親自將此幅畫作送給小野麗莎（余信賢攝）

圖文：2017繽紛亞洲湖畔音樂會縣長張花冠在24日晚上與Bossa Nova天后小野麗莎在縣長官邸相見歡，縣長以婉約流暢的線條結合柔和溫暖的配色，繪出小野麗莎悠揚在湖畔怡然優雅的演唱情境，並親自將此幅畫作送給小野麗莎（余信賢攝）

圖文：2017繽紛亞洲湖畔音樂會縣長張花冠在24日晚上與Bossa Nova天后小野麗莎在縣長官邸相見歡，縣長以婉約流暢的線條結合柔和溫暖的配色，繪出小野麗莎悠揚在湖畔怡然優雅的演唱情境，並親自將此幅畫作送給小野麗莎（余信賢攝）

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(中時)