水林番薯一級棒，台北花博相見歡！

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農糧署推動甘藷集團種植，雲林縣水林鄉取得「水林番薯」產地標章。（農糧署提供）

甘藷（番薯）被譽為「最完美食品」，農糧署輔導雲林縣水林鄉公所取得「水林番薯」產地標章，將於2月25、26日，在台北花博農夫市集（捷運圓山站1號出口），舉辦「水林蕃薯一級棒」展售會，歡迎民眾前往品嘗、選購。

農糧署副署長蘇茂祥表示，推動國產雜糧產業發展的重要政策「大糧倉計畫」中，甘藷是其中重要的雜糧品項，農糧署規畫甘藷「集團產區」，總面積達398公頃，以農田優化生產環境，導入生產銷履歷制度、整合生產、購儲、流通與推廣行銷等面向，建構完整產業價值鏈，創造農民與消費者雙贏。

雲林縣水林鄉番薯產量居全國之冠，品質絕佳！農糧署輔導雲林縣水林雜糧產銷班第8班、瓊埔合作農場、及水林雜糧生產合作社等3單位，畫設160公頃土地，成立甘藷集團產區，並由水林鄉公所向經濟部智慧財產局，申請「水林番薯」產地標章註冊，消費者認明標章，就可買到優質健康甘藷。

蘇茂祥說，甘藷富含膳食纖維，有助腸道健康，已成為最受歡迎的養生農產品；透過集團產區，整合農民、農民團體及加工業，讓甘藷利用更豐富，也更值得消費者信任。

(中時)