冠軍建材供獎學金 與育達科大簽訂產學合作
冠軍建材落實產業在地化，今日與在地育達科技大學簽訂畢業即就業獎助學金產學合作，提供相關科系大四及碩士二年級申請獎助學金，通過申請核可學生可到冠軍建材集團旗下企業服務或寒暑假期實習，讓學生與市場接軌，達到畢業即就業目標。
冠軍建材深耕苗栗45年，去年成立前瞻部門，強化國內及世界競爭力，不再只是磁磚業，而是建材業。執行副總鍾文生說，目前面臨人才斷層問題，不少中高階主管都是從外地聘任，為了解決產業人才缺乏，並提升產業人才更具國際專業水準，今年首度與鄰近的育達科大簽訂產學合作，提供獎學金申請和實習機會，促進學生在地就業。
冠軍建材執行副總鍾文生說，產學合作案分為兩階段，第一階段提供材料工程學系、企業、行銷管理學系、商業設計學系、化學工程學系、自動化工程學系、工業工程管理學系、機械電機工程學系及化學材料學系等，與冠軍簽訂產學合作的大學院校相關科系，大學四年級及碩士生二年級學生可申請每學期5萬元，2學期共10萬元的獎助學金。
第二階段為通過申請核可的學生，可至冠軍建材集團旗下企業連續服務二年與提供寒暑假期實習，就業任職與實習期間的薪資及福利，比照集團員工。
冠軍建材指出，率先與育達科大簽訂產學合作，歡迎全國大學院校參與產學合作計畫，支持更多青年投入建材產業，可洽037-583775轉1290人力資源部。
(中時)
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