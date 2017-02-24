布達佩斯網賽 謝淑薇雙打爭冠

台灣網球女將謝淑薇。（美聯社資料照）

我國女將謝淑薇，布達佩斯女網賽雙打聯手喬治亞好手卡拉許妮可娃(Oksana Kalashnikova)， 24日四強戰碰上塞爾維亞組合柯露妮琪(Aleksandra Krunic)／斯托亞諾維奇(Nina Stojanovic)，全場6度破發對手，兩個6比2搶下決賽門票。

謝淑薇布達佩斯女網賽雖然單打失利，但雙打搭檔卡拉許妮可娃一路闖進4強，24日爭決賽門票，開賽就打得強勢連續破發對手，打出4比0開局，第6局遭破發後也隨即回破，6比2先下一城。

合作無間的謝淑薇、卡拉許妮可娃，次盤延續氣勢同樣首局就破發對手，儘管第4局被扳平2比2，但隨後穩住陣腳回破發球局，第8局賽末點謝淑薇正拍大角度對抽，讓對手回擊掛網連下4局，僅花1小時兩個6比2挺進決賽。

(中時電子報)