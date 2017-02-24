正新溪州廠排黑煙遭農民抗議 環局稽查後開罰
正新輪胎溪州廠附近農民，24日集體向溪州鄉公所與多名民代陳情，控訴輪胎廠煙囪排煙，不僅味道刺鼻，讓作物表面覆蓋一層黑色油污，危害其生長和收成；環保局進場稽查也發現廠內製程不符許可，將依空汙法裁罰10萬元。
「反空汙，救農民！」近20名農民上午在溪州鄉長黃盛祿、縣議員江熊一楓等人陪同下，至正新溪州廠外抗議，指正新設廠30多年來，溪州鄉空氣品質一直不好，附近居民常反映有臭味，呼籲環保局應要求正新設置空污自動連續監測系統，24小時監控排放濃度數據。
農民阿誠指出，住家與緊鄰的3分地芭樂園，僅距廠房不到300公尺，最近芭樂剛結果剛套袋，卻發現半數果樹和套袋都蒙上一層黑色煙塵，懷疑是正新煙囪排出的懸浮粒子落下造成，附近有種水稻、香蕉的老農，也指控農作收成時常卡一層黑塵，導致賣相賣價都變差。
公所秘書吳音寧指出，輪胎廠長期傳出刺鼻異味，影響空氣品質、危害環境與居民健康，環保單位因嚴格審查操作許可證、落實監督。
正新公司回應，部分芭樂樹上的黑色落塵顆粒，疑似是有機化肥，經與廠內採樣比對發現顆粒較大，廠內煙塵顆粒較小，兩者不同，應該非該廠造成，將會把分析的結果向民代及農民說明。
環保局指出，正新輪胎製程未符合需設置連續自動監測設施標準；前年4月、9月曾分別以「未符合許可規定」與「異味汙染物超標」開罰過10萬元；去年20次檢測無違規紀錄，針對民眾質疑的製程部分將安排專案檢測，今日派員稽查結果，確認廠內製程與許可內容不符，將裁罰10萬元並限期改善。
(中時)
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