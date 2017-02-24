正新溪州廠排黑煙遭農民抗議 環局稽查後開罰

近20名農民上午至正新輪胎溪州廠外抗議廠區輪胎製程長年排放廢氣，影響空氣品質，且危害居民健康與作物生長，環保局下午稽查後也確認製程不符許可開罰10萬。（謝瓊雲攝）

近20名農民上午至正新輪胎溪州廠外抗議廠區輪胎製程長年排放廢氣，影響空氣品質，且危害居民健康與作物生長，昨環保局稽查後也確認製程不符許可開罰10萬。（謝瓊雲攝）

正新輪胎溪州廠，遭農民陳情抗議排放廢氣有空汙疑慮，下午環保局人員進場稽查發現製程不符許可，依法開罰10萬元並限期改善。（謝瓊雲攝）

正新溪州廠遭鄰近居民與農民指控製造空汙。（謝瓊雲攝）

正新溪州廠遭鄰近居民與農民指控製造空汙，黑色落塵影響作物生長。（謝瓊雲攝）

正新輪胎溪州廠附近農民，24日集體向溪州鄉公所與多名民代陳情，控訴輪胎廠煙囪排煙，不僅味道刺鼻，讓作物表面覆蓋一層黑色油污，危害其生長和收成；環保局進場稽查也發現廠內製程不符許可，將依空汙法裁罰10萬元。

「反空汙，救農民！」近20名農民上午在溪州鄉長黃盛祿、縣議員江熊一楓等人陪同下，至正新溪州廠外抗議，指正新設廠30多年來，溪州鄉空氣品質一直不好，附近居民常反映有臭味，呼籲環保局應要求正新設置空污自動連續監測系統，24小時監控排放濃度數據。

農民阿誠指出，住家與緊鄰的3分地芭樂園，僅距廠房不到300公尺，最近芭樂剛結果剛套袋，卻發現半數果樹和套袋都蒙上一層黑色煙塵，懷疑是正新煙囪排出的懸浮粒子落下造成，附近有種水稻、香蕉的老農，也指控農作收成時常卡一層黑塵，導致賣相賣價都變差。

公所秘書吳音寧指出，輪胎廠長期傳出刺鼻異味，影響空氣品質、危害環境與居民健康，環保單位因嚴格審查操作許可證、落實監督。

正新公司回應，部分芭樂樹上的黑色落塵顆粒，疑似是有機化肥，經與廠內採樣比對發現顆粒較大，廠內煙塵顆粒較小，兩者不同，應該非該廠造成，將會把分析的結果向民代及農民說明。

環保局指出，正新輪胎製程未符合需設置連續自動監測設施標準；前年4月、9月曾分別以「未符合許可規定」與「異味汙染物超標」開罰過10萬元；去年20次檢測無違規紀錄，針對民眾質疑的製程部分將安排專案檢測，今日派員稽查結果，確認廠內製程與許可內容不符，將裁罰10萬元並限期改善。

(中時)