重現花燈原鄉 北港燈區續展首日引人潮
台灣燈會北港燈區續展至4月20日，每星期五、六、日下午6點至9點開燈，24日續展首日，充滿古早味的巷弄老街花燈、水道頭水上花燈、觀光大橋百鳥朝鳳花燈，均吸引許多賞燈人潮。
台灣燈會在雲林，包括虎尾主燈區與北港燈區，經過9天的璀璨登場，19日在虎尾主燈區舉行閉幕儀式，北港鎮公所為重現「花燈原鄉」往日風華，爭取經費續展北港燈區，今天開燈首日，吸引許多錯過台灣燈會展期的遊客。
北港鎮長張勝智表示，北港朝天宮媽祖廟在1965年舉辦第1屆元宵節花燈展，至今已有半世紀歷史，是台灣花燈的原鄉，因此將配合北港宗教藝術文化季，結合媽祖遶境與聖誕慶典，讓北港燈區續展2個月。
(中時)
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