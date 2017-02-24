台東縣府焚化廠公聽會回覆意見 上網公告
台東縣政府在上個月11日，舉辦焚化廠修繕暨委外營管可行性評估成果公聽會，吸引許多團體、民眾發言，絕大多數意見都是要求焚化廠不要啟用，台東縣環保局針對公聽會民眾意見陳述、問題等，已經上網公告，民眾可以下載了解回覆內容。
由於台東爆發垃圾危機，對於焚化廠是否再度啟用成為許多民眾關注的議題，上個月環保局舉辦公聽會，許多民眾湧入，並大聲疾呼不能燒垃圾，否則台東乾淨的環境將會受到嚴重的破壞，民眾在公聽會中陳述的意見，環保局已經上網公開回覆。
民眾可以連上台東縣政府網站，點選便民服務-表單下載的選項，選擇「臺東縣焚化廠修繕暨委外營管可行性評估報告公聽會後公開閱覽」下載，在文件最後就能看到環保局的回覆內容。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。