台東縣府焚化廠公聽會回覆意見 上網公告

台東焚化廠是否要啟用，舉辦公聽會後，回覆的內容已經上網公告。(黃力勉攝)

台東縣政府在上個月11日，舉辦焚化廠修繕暨委外營管可行性評估成果公聽會，吸引許多團體、民眾發言，絕大多數意見都是要求焚化廠不要啟用，台東縣環保局針對公聽會民眾意見陳述、問題等，已經上網公告，民眾可以下載了解回覆內容。

由於台東爆發垃圾危機，對於焚化廠是否再度啟用成為許多民眾關注的議題，上個月環保局舉辦公聽會，許多民眾湧入，並大聲疾呼不能燒垃圾，否則台東乾淨的環境將會受到嚴重的破壞，民眾在公聽會中陳述的意見，環保局已經上網公開回覆。

民眾可以連上台東縣政府網站，點選便民服務-表單下載的選項，選擇「臺東縣焚化廠修繕暨委外營管可行性評估報告公聽會後公開閱覽」下載，在文件最後就能看到環保局的回覆內容。

(中時)