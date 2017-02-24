大台中一週停水兩次 里民怒吼要求償
台中市第三供水區1週內連續大停水2次，包括太平區及大里區的里民今天都抗議表達不滿，並要求相關單位賠償損失，市府則說，將與自來水公司溝通檢討，降低停水衝擊。
台中市水利局施工單位20日挖損東區自來水幹管，造成第三供水區停水36小時，不少居民還沒等到水來，水公司於北屯區的大水管又於23日發生漏水，第三供水區再停水30小時，用戶深受停水之苦。
接連大停水，造成太平和大里廣大地區居民不便，小吃店則停業，台中市議員李麗華和數十名家庭主婦抗議自來水公司，要求賠償損失，自來水公司高層要下台負責。
大里區里長聯誼會主席林志忠、副主席鄭伯其及全體里長今天也在內新橋頭發動「無能政府、督導不周」抗爭，並串連太平區里長向台中市政府及市長林佳龍表達不滿。
多名住大樓的居民說，接連停水，大樓水塔儲水不足，5天無法洗澡，有如非洲。小吃店老板更是氣憤說，因沒有水，就無法營業，雖有設供水站，但提水有限，總不能隨時有大水塔，用大卡車載水，才能供大吃店之用，5天不營業，損失慘重。
台中市議會國民黨團則要求市府「認清事實、面對過錯」，台中市水利局主導監管水利工程，負有絕對責任。
台中市政府表示，市府各項工程進行前會邀集各民生管線管理單位共同會勘，避開管線；經發局也已建立即時通報平台，一旦自來水公司無預警停水，就立即啟動相關單位橫向聯繫，掌握停水範圍及管線搶修進度，並要求自來水公司設置臨時供水站、水車，再透過各種管道全力宣傳周知。未來會持續再與自來水公司溝通檢討，降低停水的衝擊。1060224
(中央社)
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