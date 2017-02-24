熱水器致一氧化碳中毒 今年已12件
寒流來襲，全台溫度下探，是熱水器使用不當導致一氧化碳中毒高峰期，消防署表示，今年截至目前為止，全台一氧化碳中毒案已發生12件，造成2人死亡、42人受傷，籲請民眾注意。
天氣冷時，民眾會長時間使用熱水器泡澡或洗澡，假使通風不夠，容易造成一氧化碳中毒，消防署資料顯示，今天在台中市太平區就發生疑似一氧化碳中毒案，導致2死多人受傷事故。
消防署表示，今年截至24日為止，全台一氧化碳中毒案已發生12件，造成2人死亡、42人受傷；其中8件中毒案件均是將屋外式熱水器，安裝於加裝窗戶的密閉陽台。
消防署提醒民眾，使用燃氣熱水器或瓦斯爐具時應保持通風，在家中洗熱水澡時如有頭暈、噁心等症狀，就要警覺可能是一氧化碳中毒，假使發現家人或朋友有一氧化碳中毒情況時，應保持冷靜，先停止使用瓦斯熱水器等器具，避免持續增加一氧化碳濃度，並立即打開門窗，使空氣流通後，盡速撥打119求助。1060224
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。