熱水器致一氧化碳中毒 今年已12件

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寒流來襲，全台溫度下探，是熱水器使用不當導致一氧化碳中毒高峰期，消防署表示，今年截至目前為止，全台一氧化碳中毒案已發生12件，造成2人死亡、42人受傷，籲請民眾注意。

天氣冷時，民眾會長時間使用熱水器泡澡或洗澡，假使通風不夠，容易造成一氧化碳中毒，消防署資料顯示，今天在台中市太平區就發生疑似一氧化碳中毒案，導致2死多人受傷事故。

消防署表示，今年截至24日為止，全台一氧化碳中毒案已發生12件，造成2人死亡、42人受傷；其中8件中毒案件均是將屋外式熱水器，安裝於加裝窗戶的密閉陽台。

消防署提醒民眾，使用燃氣熱水器或瓦斯爐具時應保持通風，在家中洗熱水澡時如有頭暈、噁心等症狀，就要警覺可能是一氧化碳中毒，假使發現家人或朋友有一氧化碳中毒情況時，應保持冷靜，先停止使用瓦斯熱水器等器具，避免持續增加一氧化碳濃度，並立即打開門窗，使空氣流通後，盡速撥打119求助。1060224

(中央社)