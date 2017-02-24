朱立倫：捷運建設不能只計算賺錢與否

台北市長柯文哲今天指「淡海輕軌會虧到不醒人事」。新北市長朱立倫下午表示，政府推動捷運建設，不能只計算賺錢與否，也必須考量改善市民的生活，帶動城市的發展。

柯文哲上午出席交通會報106年第2次會議提及，「淡海輕軌，不好意思，幸災樂禍，周邊路段人口少，且空屋率超過一半，淡海輕軌要給誰用，那條會虧到不醒人事」。

朱立倫下午在臉書回應，除非政府可以讓每一位年輕朋友，都負擔得起台北的高房價，否則交通建設的意義，就是擴大生活圈的範圍，讓年輕朋友可以在周邊地區，找到生活機能不輸台北，而價格較為平實的住宅。

他說，去年，在高房價的壓力下，台北市的人口淨移出了近兩萬人，他們大多是移到新北、桃園，除了房價因素之外，就是因為交通更便利了，住不住台北，差距正在逐漸縮小。

朱立倫指出，新北市府所規劃的「三環三線」，範圍包括了淡海、汐止、樹林、林口、三鶯等，乃至於未來捷運延伸所連結的桃園、八德、中壢、蘆竹、龜山等等；因為捷運可以平衡不同地區的居住壓力，縮短城鄉之間的距離。

他強調，有些市民，負擔不起精華地段的房價，但不代表他們就沒有權利，享受同樣的公共建設。

朱立倫說，政府推動捷運建設，不能只計算賺錢與否，也必須考量改善市民的生活，帶動城市的發展。1060224

(中央社)