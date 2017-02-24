滯納金再加徵利息 大法官釋字認違憲

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司法院大法官會議今天作成釋字第746號解釋，對於民眾逾期繳納稅捐加徵滯納金及滯納利息部分，合憲；但若是對滯納金再加徵利息部分，屬違憲，應自本解釋公布日起失其效力。

這起釋憲聲請案是江姓民眾等6人對稅捐稽徵機關課徵遺產稅及贈與稅處分均不服，申請複查；複查決定聲請人應補繳稅款，但他們沒有繳納並提起訴願。稅捐稽徵機關於繳納期限屆滿後，對應納稅款的半數加徵滯納金，並就應納稅款的半數及滯納金再加徵滯納利息。

江姓民眾如數繳納後，向稅捐稽徵機關申請退還滯納金及滯納利息被否准，提起訴願遭駁回，提起行政訴訟敗訴確定，因此提釋憲。

大法官今天舉行第1454次會議，會中就「逾期繳納稅捐加徵滯納金及滯納利息案」，作成釋字第746號解釋。

解釋文意旨指出，遺產及贈與稅法第51條第2項規定：「前項應納稅款及滯納金，應自滯納期限屆滿之次日起，至納稅義務人繳納之日止，依郵政儲金匯業局一年期定期存款利率，按日加計利息，一併徵收。」就應納稅款部分加徵利息，與憲法財產權之保障尚無牴觸。

但就滯納金部分加徵利息，大法官認為欠缺合理性，不符憲法比例原則，與憲法保障人民財產權的意旨有違，應自本解釋公布日起失其效力。

大法官認為，滯納金兼具遲延利息的性質，再加徵利息，這對於應納稅額遲延損害的重複計算，欠缺合理性，不符合憲法比例原則，這部分的規定違憲，應立即失效。

另外，大法官也指出，有關機關就滯納金的加徵方式，仍應隨時檢討修正。1060224

(中央社)