資源股走低 港股收跌

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香港股市今天連續第2天收跌，資源股受中國大陸大宗商品市場走軟衝擊，加上來自上海的現金流驟降。

路透社報導，恆生指數下跌0.6%，收23965.70點。恆生國企股指數下挫1.0%，收10418.66點。

滬港通南向金額今天僅達每日額度的5.4%，昨天則是25%。

昨天觸及20個半月高點的資源股今天下挫3.4%，單日跌幅創去年3月9日以來最大。（譯者：中央社陳昱婷）1060224

(中央社)